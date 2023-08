Scontro fra due auto sulla Mesagne- Sandonaci, due feriti

Incidente stradale sulla provinciale Mesagne- Sandonaci. Due le auto coinvolte, una Fiat Punto e una Fiat 500. Sul posto una squadra del Comando provinciale dei vigili del fuoco di Brindisi. Due persone sono rimaste ferite a seguito dell’impatto e sono state condotte in ospedale per accertamenti, altre due, invece, sono fortunatamente rimaste illese.

I vigili del fuoco hanno provveduto a mettere in sicurezza le due utilitarie bonificando l’impianto elettrico per evitare eventuali inneschi. Sul posto anche i sanitari del 118 che hanno soccorso i feriti.

