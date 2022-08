ORIA- Fortunatamente non sono gravi i tre feriti rimasti coinvolti in un incidente stradale sulla provinciale 57: sul posto sono giunti i carabinieri della stazione di Oria con il supporto dei colleghi del Nor della compagnia di Francavilla Fontana e tre ambulanze.

È accaduto intorno alle 15.30 del 23 agosto sulla strada provinciale che collega la città di Oria a quella di Manduria quando due auto, una Smart e una Volkswagen Golf Plus, sono rimaste coinvolte in uno scontro frontale. Le ambulanze intervenute hanno trasferito due feriti presso il nosocomio di Francavilla Fontana e uno a Brindisi. Ma pare siano fuori pericolo. I militari sul posto stanno effettuando i rilievi per ricostruire le dinamiche dell’incidente.