FRANCAVILLA FONTANA – Terribile scontro tra due auto, in serata, sulla strada provinciale che collega Francavilla Fontana con San Vito dei Normanni, in agro della Città degli Imperiali. Il bilancio parla di quattro persone ferite, trasportate all’ospedale Antonio Perrino di Brindisi per accertamenti. I poveretti , per fortuna, non sarebbero in pericolo di vita.

I rilievi

Sul posto, la polizia locale di Francavilla, che procede per i rilievi, i mezzi del 118 e i vigili del fuoco del locale distaccamento. Tutte da determinare le cause dello scontro, al vaglio della municipale, così come eventuali responsabilità. Una delle auto, un Range Rover, si è ribaltata sul fianco.