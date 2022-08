FASANO- Due persone sono state estratte dalle lamiere delle proprie auto a seguito di un incidente stradale che si è verificato nella notte a Fasano: sul posto sono giunti i vigili del fuoco, i carabinieri e il personale dell’Anas.

È accaduto poco dopo l’1.30 del 6 agosto sulla strada provinciale dei “Trulli”, la 172, che collega la città di Fasano a Locorotondo, quando due auto una Citroen C4 e una Golf sono rimaste coinvolte in un sinistro stradale. Entrambe i conducenti delle auto, due uomini, sono rimasti incastrati nelle lamiere e l’intervento dei vigili del fuoco è valso ad estrarre i malcapitati. Sono poi stati consegnati alle prime cure del 118 e trasferiti all’ospedale di Ostuni in codice rosso. In fase di ricostruzione le cause che hanno provocato l’incidente.