Scontro auto-moto a Taranto, giovane centauro in ospedale

TARANTO – Incidente stradale questa pomeriggio nei pressi di una rotatoria in Viale Ionio a Taranto. Coinvolti un’Alfa Romeo Giulietta e una moto.
Ad avere la peggio è stato il giovane motociclista, che viaggiava da solo. Provvidenziale l’uso del casco, che ha evitato conseguenze più gravi. Il ragazzo è stato soccorso dalla Croce Rossa Italiana e trasportato in codice giallo all’ospedale Santissima Annunziata.
Sul posto è intervenuto il Nucleo di Infortunistica della Polizia Locale del capoluogo ionico, impegnato nei rilievi e nella gestione del traffico per chiarire la dinamica del sinistro.
Foto Francesco Manfuso
potrebbe interessarti anche
Mediterraneo Open Water 2025: le stelle del nuoto a Taranto
Dai nidi smart ai droni marini: le innovazioni di Calliope Taranto a Osaka
Maiorano (FdI): “Plauso a Polizia e Penitenziaria per blitz a Taranto”
Avetrana, Giochi 2026: Palazzetto pronto a fine settembre
Taranto, senza casa da un anno: protesta a Palazzo di Città
Taranto, un film-documentario sulla lotta per l’ambiente