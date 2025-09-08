Scontro auto-moto a Taranto, giovane centauro in ospedale

TARANTO – Incidente stradale questa pomeriggio nei pressi di una rotatoria in Viale Ionio a Taranto. Coinvolti un’Alfa Romeo Giulietta e una moto.

Ad avere la peggio è stato il giovane motociclista, che viaggiava da solo. Provvidenziale l’uso del casco, che ha evitato conseguenze più gravi. Il ragazzo è stato soccorso dalla Croce Rossa Italiana e trasportato in codice giallo all’ospedale Santissima Annunziata.

Sul posto è intervenuto il Nucleo di Infortunistica della Polizia Locale del capoluogo ionico, impegnato nei rilievi e nella gestione del traffico per chiarire la dinamica del sinistro.

Foto Francesco Manfuso

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author