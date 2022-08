BRINDISI – Scontro tra due auto, nel primo pomeriggio di oggi, sulla strada provinciale che collega Brindisi con contrada Montenegro. Sul posto, 118, polizia locale e vigili del fuoco. L’intervento degli uomini del 115 è valso alla messa in sicurezza dei mezzi coinvolti, una in particolare alimentata a Gpl, e del tratto stradale. I feriti, ovvero le due conducenti ed un passeggero, sono stati trasportati in ospedale dalle ambulanze, con gli agenti della locale che procedono per i rilievi e, quindi, determinare la dinamica del sinistro ed eventuali responsabilità.