Scontro a San Giovanni Rotondo, mezzi in fiamme: un morto e un ferito grave

Un’ambulanza, con paziente a bordo, e una Fiat 500 si sono scontrate violentemente sulla SP58: drammatico il bilancio

San Giovanni Rotondo (FG) – Un tragico incidente stradale si è verificato nella tarda mattinata di sabato 12 luglio lungo la Sp58, dove, per cause ancora in corso di accertamento, un’ambulanza e una Fiat 500 si sono violentemente scontrate prendendo successivamente fuoco. Nell’impatto è rimasto coinvolto anche un terzo veicolo.

Il bilancio dell’incidente è drammatico: il conducente della Fiat 500 ha perso la vita, mentre la passeggera a bordo della stessa auto è rimasta gravemente ferita. Sono stati feriti in maniera non grave i tre operatori sanitari presenti sull’ambulanza, insieme al paziente trasportato, che è stato comunque soccorso in via precauzionale.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti prontamente gli operatori del 118, giunti sia con ambulanze sia con elisoccorso, oltre alle squadre dei Vigili del Fuoco e alle Forze dell’Ordine per la messa in sicurezza dell’area e l’avvio delle indagini.

L’impatto è stato così violento da provocare l’incendio immediato dei mezzi coinvolti, rendendo necessari complessi interventi di spegnimento. Le autorità stanno ora ricostruendo la dinamica esatta dell’accaduto per accertare eventuali responsabilità. La Sp58 è rimasta chiusa per diverse ore in entrambe le direzioni, con pesanti ripercussioni sul traffico.

About Author

Antonella D'Avola