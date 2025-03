Scontri post Fasano-Brindisi, scattano i primi arresti

Proseguono in maniera serrata le indagini sugli scontri tra tifoserie avvenuti dopo la partita tra Fasano e Brindisi di domenica 9 marzo. La Digos in 24 ore ha individuato gran parte dei presunti responsabili e nella giornata di oggi, martedì 11 marzo, sarebbero scattati i primi due arresti domiciliari in applicazione dell’istituto della flagranza differita. Ad incastrare i due ultras sarebbero stati i filmati in possesso degli agenti. Altri tifosi risultano indagati a piede libero. Contestualmente la Questura starebbe per emettere anche numerosi Daspo nei confronti di esponenti di entrambe le tifoserie.

MANO PESANTE ANCHE DALLA GIUSTIZIA SPORTIVA

In giornata, intanto, si era espressa anche la giustizia sportiva con sanzioni pesantissime per un campionato di Serie D. La società del Brindisi, infatti, è stata sanzionata con la sconfitta a tavolino, una multa di 6.000 euro, la squalifica del proprio stadio per quattro giornate e l’obbligo di risarcire tutti i danni provocati dai suoi tifosi in occasione dei disordini di domenica scorsa.

