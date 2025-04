Scontri Lecce-Roma, ADP: “Daspo a vita per i violenti”

Dopo i violenti scontri avvenuti nella serata di sabato 29 marzo a Lecce prima della partita contro la Roma, arrivano parole dure da parte di Fulvio Costone, segretario generale provinciale di Taranto e dirigente nazionale dell’ADP (Autonomi di Polizia). Nove agenti del Reparto Mobile di Taranto sono rimasti feriti, con prognosi dai 3 agli 8 giorni, dopo essere stati colpiti da bombe carta e altri oggetti lanciati da facinorosi travestiti da tifosi.

“Quanto accaduto è gravissimo e rappresenta l’ennesima dimostrazione di come le Forze dell’Ordine siano lasciate sole di fronte a una violenza sempre più sistematica e impunita”, ha dichiarato Costone in una nota ufficiale.

Il sindacalista chiede “l’introduzione immediata del DASPO a vita per chi si rende responsabile di episodi di violenza durante manifestazioni sportive” e propone una lode ufficiale per i nove poliziotti feriti, che hanno fronteggiato l’assalto con coraggio e professionalità.

Tra le richieste avanzate dall’ADP anche l’approvazione urgente del Ddl Sicurezza, fermo da tempo in Parlamento, l’inasprimento delle pene per chi aggredisce le forze dell’ordine e il potenziamento delle dotazioni e dei dispositivi di protezione per gli operatori impegnati nei servizi di ordine pubblico.

“La politica non può più voltarsi dall’altra parte. Serve una risposta forte e concreta per garantire sicurezza e dignità a chi ogni giorno lavora per difendere lo Stato e i cittadini”, conclude Costone.

