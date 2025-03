Scontri a Fasano, UNARMA: “Daspo e sanzioni severe per i violenti”

Gli scontri tra tifosi fuori dallo stadio Vito Curlo di Fasano hanno scatenato polemiche e richieste di intervento da parte del sindacato dei Carabinieri UNARMA, che chiede Daspo, pene severe e sanzioni anche per le società sportive.

Durante la partita, sospesa al 38° minuto per il lancio di fumogeni, gruppi di tifosi hanno dato vita a scene di violenza in un’area verde della città, con calci, pugni e sprangate. Un ragazzo è stato colpito al volto, come mostrano le immagini diventate virali sui social.

“Solo grazie al lavoro di Carabinieri e Polizia si è evitato il peggio”, ha dichiarato UNARMA Puglia, chiedendo “tolleranza zero” e la possibilità di disputare le prossime partite a porte chiuse per le tifoserie responsabili.

Il sindacato ha anche sollecitato le Autorità di Pubblica Sicurezza a garantire un ordine pubblico più efficace, per consentire alle famiglie di assistere alle partite in sicurezza. Infine, un appello è stato rivolto agli organi di giustizia sportiva, affinché vengano prese sanzioni e penalizzazioni nei confronti delle società coinvolte in episodi di violenza.

