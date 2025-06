“Sconfitto ma combattivo”: Tacente promette opposizione attiva

Così su Facebook il candidato delle liste civiche e del Centrodestra dopo la sconfitta al ballottaggio con Piero Bitetti

Dopo la sconfitta al ballottaggio contro Piero Bitetti, Checco Tacente ha affidato ai social il proprio messaggio rivolto alla comunità tarantina.

“Care tarantine e cari tarantini, desidero ringraziare di cuore tutti coloro che mi hanno sostenuto in questa intensa campagna elettorale”, ha scritto sul suo profilo Facebook.

Tacente ha parlato di un percorso che gli ha permesso di confrontarsi direttamente con i cittadini, raccogliendo idee, esigenze e aspirazioni per il futuro di Taranto.

“Pur non avendo ottenuto il risultato sperato, non dimentico il cammino fatto né le convinzioni che ci hanno guidato. Questo esito rappresenta uno stimolo a rafforzare le nostre idee e a lavorare con più determinazione anche dai banchi dell’opposizione”, ha aggiunto.

Il candidato ha sottolineato come la passione per la città e la volontà di proporre soluzioni concrete restino punti fermi della sua azione politica.

“Continuerò a impegnarmi con onestà e coerenza per essere una voce attenta e propositiva al servizio della comunità”, ha concluso, definendo l’esito del voto non come una fine, ma come “solo l’inizio” di un percorso da portare avanti.

Un messaggio che guarda già al futuro, fondato sull’ascolto e sulla partecipazione attiva alla vita politica cittadina.

