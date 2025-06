Scomparsi in mare a Taranto: ricerche senza sosta per tre diportisti

Taranto – Cresce l’ansia per tre uomini, tutti tarantini tra i 60 e i 70 anni, scomparsi in mare da oltre 24 ore. I tre si sono allontanati ieri a bordo di un semicabinato, di circa sette metri, dal Molo Santa Lucia, nel cuore della città, e da mezzogiorno di domenica 29 giugno, non si hanno più loro notizie. Le condizioni meteo-marine non erano favorevoli e il silenzio radio ha fatto immediatamente scattare l’allarme.

Le ricerche sono state avviate già nel primo pomeriggio di ieri, ma finora ogni tentativo di localizzare l’imbarcazione è stato vano. La preoccupazione è acuita dal fatto che uno dei tre dispersi è affetto da diabete. Il pattugliatore della Guardia di Finanza si è spinto fino a circa 15 miglia dalla costa.

Le operazioni, coordinate dal comandante Rosario Meo della Guardia Costiera di Taranto, stanno impegnando un importante dispositivo interforze: in azione motovedette della Capitaneria di Porto e della Guardia di Finanza, supportate dagli elicotteri dell’Aeronautica Militare e delle stesse Fiamme Gialle. I mezzi si stanno alternando per garantire una copertura costante dell’area, in un’operazione che proseguirà senza interruzioni.

Le ricerche si concentrano in un ampio tratto di mare che si estende dalla rada di Mar Grande, fino alle acque più aperte del Golfo di Taranto. Ogni ora che passa rende più urgente il ritrovamento, ma le autorità mantengono alta la determinazione e non interromperanno le ricerche. Stanno dando il loro contributo, sin dal pomeriggio di ieri, anche una decina di pescherecci della marineria tarantina, setacciato anche il tratto di mare della zona di Campomarino a est del capoluogo ionico.

Intanto a Taranto c’è molta apprensione per questa vicenda, si attendono notizie con la speranza che i tre possano essere ritrovati sani e salvi.

