3 Settembre 2025

Antenna Sud

News

Screenshot

Scomparsa sindaco di Sarconi, il cordoglio del presidente Bardi

Francesco Cutro 3 Settembre 2025
centered image

“Con profonda tristezza ho appreso della scomparsa del sindaco di Sarconi, Giovanni Tempone. Da tempo combatteva con coraggio la malattia, ma non ha mai smesso di dedicare energie e passione alla sua comunità, dimostrando fino all’ultimo cosa significhi essere un amministratore autentico, vicino alla sua gente. Giovanni lascia un vuoto perché era una persona capace di unire, di ascoltare e di guidare con umiltà e determinazione. A chi gli è stato vicino va il mio abbraccio più sincero. Sarconi perde il suo sindaco, ma soprattutto un amico generoso e un uomo che ha creduto fino in fondo nella forza della sua comunità”. Lo ha affermato il presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi.

About Author

Francesco Cutro

See author's posts

centered image

potrebbe interessarti anche

Potenza-Melfi: maxi tamponamento coinvolge cinque veicoli

3 Settembre 2025 Michael Logrippo

Basilicata: al via la stagione venatoria ma è polemica sui tesserini

3 Settembre 2025 Giuseppe Cutro

Ex Ilva, Urso: Genova dice sì al forno elettrico. Taranto si muova

2 Settembre 2025 Francesco Manigrasso

Decaro: “Grazie a Emiliano, ora mi auguro passo di lato da Vendola”

2 Settembre 2025 Dante Sebastio

Puglia: Emiliano rinuncia, Decaro verso la candidatura alle regionali

2 Settembre 2025 Flavio Insalata

Brindisi, lo stadio “Fanuzzi” tra lavori e prima di campionato

2 Settembre 2025 Davide Cucinelli

potrebbe interessarti anche

Assistenza sanitaria essenziale: Puglia promossa, Basilicata in calo

3 Settembre 2025 Dante Sebastio

Costiera metapontina, operazioni di Polizia Interforze ad “Alto Impatto”

3 Settembre 2025 Roberto Chito

Eccellenza Puglia: dirette e differite su Antenna Sud e Teleregione

3 Settembre 2025 Dante Sebastio

Scomparsa sindaco di Sarconi, il cordoglio del presidente Bardi

3 Settembre 2025 Francesco Cutro