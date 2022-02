BARLETTA – Una fiaccolata per Michele Cilli, ma anche per sensibilizzare la cittadinanza contro l’omertà. È ufficialmente trascorso un mese dalla scomparsa del 24enne di Barletta, senza che si siano fatti reali passi in avanti nelle ricerche del ragazzo.

Un mercoledì sera all’insegna del ricordo, ma anche della lotta per la verità dopo 30 giorni difficili. La famiglia del giovane scomparso ha organizzato l’evento nel Parco dell’Umanità, un luogo simbolico per tutto il quartiere. Nei giorni scorsi Maria, la madre di Michele, ha nuovamente scritto al presidente della Regione Puglia Michele Emiliano per un supporto concreto delle autorità politiche, dopo che le forze dell’ordine hanno deciso di ridimensionare le ricerche a partire dallo scorso fine settimana.

Le indagini, in realtà, proseguono, ma nel più stretto riserbo degli inquirenti. Negli scorsi giorni lo stesso Questore della BAT, Roberto Pellicone, ha scelto di non rilasciare dichiarazioni sulla vicenda. Il motivo è legato alla pista seguita da settimane, ovvero quella di un coinvolgimento negli ambienti del crimine organizzato non solo di Michele Cilli, ma anche del 34enne con cui si è allontanato la sera del 15 gennaio. Nell’appello sui social rivolto ad Emiliano, la madre dello scomparso insiste sulle responsabilità del presunto aguzzino e sulla complicità della sua compagna. Le operazioni vanno avanti, mentre Barletta continua a vivere nell’angoscia.