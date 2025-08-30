30 Agosto 2025

Antenna Sud

News

Scomparsa Mariagrazia Vitobello, la commozione durante i funerali

Antonio Gargano 30 Agosto 2025
BARLETTA – Il meteo avverso non ha fermato l’ultimo saluto a Mariagrazia Vitobello, scomparsa all’età di 59 anni. La comunità di Barletta si è stretta in un commosso abbraccio durante i funerali della docente e politica. Il ricordo di chi l’ha conosciuta.

Antonio Gargano

