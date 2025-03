Scomparsa di Pietro Sansonetti: le ricerche si estendono oltre Cisternino

Resta avvolta nel mistero la scomparsa di Pietro Sansonetti, l’anziano di 75 anni svanito nel nulla lo scorso 20 marzo dalla sua residenza a Casalini, frazione di Cisternino. Nonostante il dispiegamento di forze messo in campo nei giorni scorsi, con vigili del fuoco, carabinieri e unità di protezione civile impegnati in ricerche serrate, l’uomo non è stato ancora ritrovato.

Le operazioni, coordinate dalla prefettura di Brindisi, hanno visto l’utilizzo di cani molecolari, elicotteri e droni e l’estensione delle ricerche a un ampio raggio intorno alla casa alloggio di Casalini, dove Sansonetti risiedeva. Tuttavia, ogni pista battuta finora non ha portato ad alcun risultato concreto.

Nella serata di ieri, domenica 23 marzo, il sindaco di Cisternino, Lorenzo Perrini, ha disposto la chiusura del Coc (centro operativo comunale). Risulta molto probabile, infatti, che a questo punto l’anziano possa trovarsi al di fuori del territorio comunale. Ovviamente, però, le ricerche continuano e vanno avanti.

L’ipotesi dell’allontanamento volontario, già considerata nei giorni scorsi, sembra ora rafforzarsi. Non si esclude che Sansonetti possa aver deciso di allontanarsi dalla sua residenza per motivi personali, forse legati a un momento di fragilità. L’apprensione e l’angoscia crescono di ora in ora, mentre le ricerche proseguono senza sosta, estendendosi ora oltre i confini di Cisternino.

Le autorità rivolgono un accorato appello a chiunque possa aver visto o avere notizie di Pietro Sansonetti, invitando a contattare immediatamente i carabinieri o le forze dell’ordine. Ogni segnalazione, anche la più piccola, potrebbe rivelarsi decisiva per riportare a casa l’anziano scomparso.

