TARANTO- “Scompare con Pietro De Giorgio un dirigente Cisl fortemente impegnato, in piena sintonia confederale, su più fronti di una vertenzialità che ha riguardato tra l’altro i settori della sanità e dei servizi socio-sanitari, sempre rivendicandone l’appropriatezza, a favore dei pensionati e delle fasce sociali più deboli”: sono le parole che Gianfranco Solazzo, segretario generale Cisl Taranto Brindisi, dedica allo scomparso Pietro De Giorgio, confermato lo scorso 10 dicembre segretario generale della Federazione dei pensionati Cisl Taranto Brindisi.

“Ma, insieme con un grande vuoto affettivo, egli ci lascia una vastissima esperienza maturata in diversi ruoli di responsabilità della nostra organizzazione, della quale continueremo a fare tesoro”, la Cisl territoriale piange la scomparsa di Pietro De Giorgio.

Pietro De Giorgio, nato nel 1952, perito in telecomunicazioni con diploma conseguito presso l’Itt “G. Giorgi” di Brindisi, dopo un periodo di esperienza nel settore edile nel 1972 come impiegato tecnico amministrativo, si arruola fino al 1974 nella Legione Guardia di Finanza prestando servizio come Guardia di confine.

A seguire è stato assunto come operaio elettromeccanico presso il Petrolchimico Montecatini Edison di Brindisi, mentre dal 1985 al 1992 è dipendente del Petrolchimico Enichem, dove è stato nominato referente Flerica (oggi Femca) Cisl e successivamente Rappresentante sindacale unitario (Rsu).

Dal 1993 al 2002 ha lavorato presso il Petrolchimico Sindyal Spa come impiegato tecnico elettromeccanico, poi dal 1997 al 2005 ha ricoperto la carica di segretario generale territoriale Flerica-Femca Cisl di Brindisi.

A seguire, fino al 2013 è stato componente della segreteria Cisl di Brindisi e, con l’accorpamento dei territori di Taranto e Brindisi per il quale ha svolto un ruolo importante di unità e di coesione tra le due realtà provinciali, è divenuto componente della nuova segreteria Taranto Brindisi fino al 2017, quando è stato eletto componente di segreteria della Federazione territoriale dei Pensionati Cisl e a settembre 2020 segretario generale.

“Abbiamo da proseguire un grosso lavoro, in stretto raccordo con la Cisl confederale, ulteriormente valorizzando l’unicità territoriale come avvenuto finora e potenziando il nostro impegno di tutela e di rappresentanza di una categoria come è quella dei pensionati, particolarmente esposta ai bisogni e penalizzata sul versante fiscale e dei servizi sanitari e socio-sanitari, con particolare riguardo ai non autosufficienti” ha dichiarato nella circostanza Pietro De Giorgio – e anche per questo continueremo a potenziare le nostre prime linee, cioè le nostre sedi comunali, a professionalizzare ulteriormente le nostre operatrici ed operatori, ad ottimizzare il nostro raccordo con il più generale sistema dei servizi Cisl”.

Il 1° Maggio 2019 presso l’auditorium della Legione allievi Guardia di Finanza a Bari, a De Giorgio è stata consegnata la decorazione “Stella al Merito del Lavoro” conferita dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella a lavoratori distintisi per singolari meriti di perizia, laboriosità, condotta morale e requisiti di anzianità.