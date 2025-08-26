Scommesse sul calcio, maxi squalifica per l’ex Benevento Vokic

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare – ha disposto una pesante sanzione nei confronti di Dejan Vokic. Il centrocampista sloveno, ex Benevento e oggi in forza al Radomlje, è stato punito con tre anni e 30 giorni di squalifica, oltre a un’ammenda da 34 mila euro, per aver partecipato a scommesse sportive su partite di calcio ufficiali mentre risultava tesserato per il club campano.

La decisione, ufficializzata il 25 agosto 2025, arriva a seguito del deferimento della Procura Federale, che ha contestato al giocatore la violazione dei principi di lealtà e correttezza sanciti dall’articolo 24 del Codice di Giustizia Sportiva.

Secondo l’inchiesta, Vokic avrebbe effettuato 304 puntate tra l’8 gennaio e il 2 agosto 2023, riguardanti gare di Serie A, competizioni UEFA e tornei FIFA, utilizzando un conto di gioco registrato a suo nome.

Le indagini sono partite dalla Procura della Repubblica di Benevento nell’ambito di un procedimento penale e hanno coinvolto anche altri calciatori professionisti. I riscontri della Guardia di Finanza, supportati dai dati forniti da SOGEI S.p.A., hanno certificato le operazioni contestate.

Convocato più volte per chiarire la propria posizione, Vokic non si è mai presentato davanti alla Procura Federale e non ha partecipato neppure all’udienza del 21 agosto, nonostante la trasmissione degli atti tramite il suo ex procuratore. Nessuna memoria difensiva è stata depositata dal calciatore.

Durante la seduta, la Procura ha richiesto la squalifica e la multa poi effettivamente comminate, con validità anche a livello internazionale. Il Tribunale ha accolto le istanze, giudicando le prove a carico “ragionevolmente certe” e ritenendo proporzionata la sanzione rispetto all’entità delle giocate e alla durata delle violazioni

