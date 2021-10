GROTTAGLIE – “Siamo in sciopero perché Leonardo continua a essere ambigua e a non prendere la decisione di comportarsi da “OneCompany””: è un post pubblicato sulla pagina facebook di Luigi Bennardi, Rappresentanza sindacale unitaria Uilm dello stabilimento Leonardo di Grottaglie, correllato dalle foto degli operai che protestano nello stabilimento come nel dipinto “Il quarto Stato” di Giuseppe Pellizza da Volpedo.

“Per noi la priorità rimane la salvaguardia salariale: riteniamo inaccettabile che la crisi che stiamo attraversando sia a carico dei lavoratori perché l’azienda può ricorrere a delle soluzioni alternative, proposte più volte dalla Rappresentanza sindacale unitaria”. Si sta verificando in queste ore, uno sciopero a braccia conserte per presidiare lo stabilimento Leonardo di Grottaglie, dopo lo svolgimento di un’assemblea.