Sciopero magistrati e separazione carriere: posizione Camere Penali di Lecce, Brindisi e Taranto

Lo sciopero proclamato dall’Associazione Nazionale Magistrati (ANM) contro la riforma dell’ordinamento giudiziario accende il dibattito sulla separazione delle carriere tra giudici e pubblici ministeri. Le Camere Penali territoriali di Brindisi, Lecce e Taranto, in linea con l’Unione Italiana delle Camere Penali, intervengono per chiarire la loro netta posizione di favore rispetto a questa riforma, che ritengono un passo necessario per garantire un processo realmente equo e aderente ai principi costituzionali.

Secondo l’avvocatura penalistica, l’ANM ha diffuso informazioni distorte sulla riforma, sostenendo che questa condurrebbe a una pericolosa subordinazione del pubblico ministero al potere politico. Tuttavia, secondo le Camere Penali, in nessun punto del disegno di legge si ravvisa una simile deriva. Al contrario, l’istituzione di due carriere separate, con distinti organi di autogoverno, risponderebbe pienamente al principio costituzionale sancito dall’articolo 111 della Costituzione, che impone la terzietà del giudice nel processo.

Attualmente, infatti, i magistrati che svolgono la funzione requirente e quelli che giudicano appartengono al medesimo organo di autogoverno, il Consiglio Superiore della Magistratura, il quale decide indistintamente su carriere, trasferimenti e provvedimenti disciplinari. Questa sovrapposizione, secondo le Camere Penali, mina il principio di imparzialità del giudice e rende necessaria una riforma che garantisca la piena indipendenza delle due funzioni.

Un altro punto centrale della riforma riguarda la giustizia disciplinare. Oggi il sistema prevede un’autoregolamentazione interna alla magistratura, con il rischio che un pubblico ministero possa giudicare un magistrato giudicante. La riforma propone invece l’istituzione di un’Alta Corte disciplinare, concepita per eliminare qualsiasi possibile condizionamento reciproco tra chi esercita la funzione requirente e chi è chiamato a giudicare.

Le Camere Penali sottolineano inoltre la contraddizione dell’ANM nel difendere l’attuale ordinamento, che risale al 1941 e fu introdotto sotto il regime fascista da Dino Grandi. La riforma, al contrario, punta ad adeguare l’ordinamento giudiziario ai principi costituzionali e ai modelli adottati nei principali ordinamenti democratici.

Infine, gli avvocati penalisti denunciano l’esclusione delle Camere Penali dall’assemblea pubblica organizzata dall’ANM per il 27 febbraio 2025. Un’occasione di confronto che, secondo loro, avrebbe dovuto coinvolgere anche chi da sempre sostiene e promuove questa riforma, anzichè limitarsi a interlocutori selezionati. Questa scelta, secondo gli avvocati, dimostrerebbe il timore dell’ANM di un confronto su basi concrete e informate.

La battaglia per la separazione delle carriere, dunque, non si esaurisce con lo sciopero dei magistrati ma si inserisce in un dibattito più ampio sulla necessità di un sistema giudiziario più equo, trasparente e rispondente ai principi costituzionali.

About Author

Maria Teresa Carrozzo Maria Teresa Carrozzo, giornalista professionista, si è laureata in Lettere presso l’Università di Lecce nel 1998. Specializzatasi nel 1999 in “Giornalismo di massa” presso l’Università Lum di Roma ed in “Comunicazione politica” presso la Luiss di Roma nel 2002, dopo diverse esperienze professionali a livello nazionale, oggi è capo redattore della provincia di Lecce del gruppo televisivo AntennaSud. See author's posts