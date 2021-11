Anche i lavoratori della BAT del comparto igiene pubblica aderiscono allo sciopero indetto per lunedì 8 novembre, con la Prefettura della sesta provincia pugliese che diventa sede del sit-in andato in scena in mattinata a Barletta.

Decine di persone hanno indetto il raduno per la brusca interruzione delle trattative in relazione al rinnovo dei contratti nazionali. Presenti in via Cialdini gli operatori di Barsa SpA, l’azienda della città della Disfida, mentre la Sangalli di Andria ha annunciato in una nota la sua adesione totale allo sciopero, garantendo alla cittadinanza, come Barsa, lo svolgimento delle mansioni operative minime.

Amiu ha confermato il suo sciopero a Trani, con possibili disagi nel corso della giornata.

I referenti dei sindacati lamentano un mancato rinnovo da 27 mesi, nonostante gli operatori abbiano garantito i servizi di igiene pubblica anche durante la pandemia.

Durante il sit-in di Barletta, il Prefetto della BAT Maurizio Valiante ha accolto una delegazione dei presenti, per chiarire le posizioni dei lavoratori e della politica in un momento delicato a livello contrattuale. Le stesse aziende di igiene pubblica, scusandosi per il disagio arrecato ai cittadini, hanno chiesto comprensione per una situazione lavorativa ancora in stand-by.