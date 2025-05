Sciopero in Enel

¯

Sciopero nazionale di due ore per i dipendenti di Enel. A scatenare la protesta dei lavoratori una serie di scelte aziendali come nuovi schemi organizzativi rispetto a quello che i sindacati chiamano “orario sfasciato”, ossia la predisposizione delle attività su due turni, nonostante al termine della fase sperimentale i sindacati avessero già espresso totale dissenso. A Lecce il sit in è stato in piazza Mazzini

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author