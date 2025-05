Sciopero Ferrovie dello Stato martedì 6 maggio: la nota dei sindacati

“Confermato lo sciopero nazionale di 8 ore del personale ferroviario e degli appalti ferroviari, previsto per martedì 6 maggio, dalle 9 alle 17 a causa del mancato raggiungimento degli accordi per il rinnovo del Ccnl mobilità attività ferroviarie e per il rinnovo del contratto aziendale del Gruppo FS, entrambi scaduti il 31 dicembre 2023”. Lo scrivono in una nota Filt Cgil, Fit Cisl e Uiltrasporti che proseguono: “La mobilitazione si rende necessaria in quanto, sebbene nel corso del negoziato si siano fatti significativi passi in avanti, non si è ancora trovato un punto di mediazione coerente con le richieste delle organizzazioni sindacali. Sollecitiamo – proseguono le tre sigle sindacali – le controparti a attivare una no stop già a partire dallo stesso 6 maggio in quanto è urgente dare una risposta coerente in termini di salario, normativa e welfare ai circa 100 mila lavoratori e lavoratrici a cui si applicano i due contratti”.

