Scioglimento del Comune, la settimana decisiva di Bari

Bari – Settimana decisiva per le sorti di Bari: scadono venerdì i termini per lo scioglimento del Consiglio comunale, dopo il terremoto dell’inchiesta Codice Interno e gli arresti di inizio 2024. Se non dovesse concretizzarsi il “liberi tutti”, il Viminale potrebbe predisporre il commissariamento delle ex municipalizzate.

