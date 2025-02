Schlein: “Solidarietà a Decaro, ha fatto la differenza contro la criminalità”

La segretaria del Partito Democratico, Elly Schlein, ha espresso piena solidarietà ad Antonio Decaro, sindaco di Bari, sottolineando come la commissione di accesso disposta dal ministro dell’Interno Matteo Piantedosi sia stata una “strumentalizzazione politica” che, alla fine, non ha portato allo scioglimento del Comune. “Al contrario – ha dichiarato Schlein durante il convegno Dem Lotta alle mafie e alla corruzione al centro della politica. Far vivere i valori della Costituzione – sono proprio persone come Decaro a fare la differenza nel contrasto alla criminalità”. L’evento è stato organizzato dal dipartimento Contrasto alle mafie, Legalità e Trasparenza del PD.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author