Schlein e Decaro a Taranto per il comizio finale di Piero Bitetti

Elly Schlein, segretaria del Partito Democratico, sarà a Taranto venerdì 6 giugno per il comizio di chiusura della campagna elettorale di Piero Bitetti, candidato sindaco del Centrosinistra, che sfiderà al ballottaggio Francesco Tacente, sostenuto da liste civiche e Centrodestra.

L’appuntamento è fissato per le 19.30 in piazzale Democrate, dove interverrà anche l’eurodeputato Antonio Decaro, ex sindaco di Bari ed ex presidente dell’Anci.

“Saremo in piazza, a viso aperto, per parlare con tutti, affrontare ogni tema e spiegare perché il nostro progetto è l’unico solido, credibile e pronto a governare”, ha dichiarato Bitetti in vista dell’appuntamento conclusivo della campagna elettorale.

