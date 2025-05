Schillaci sulle liste d’attesa: “La legge funziona, va solo applicata”

Il ministro apre al dialogo con le Regioni: “Serve cooperazione, troveremo una soluzione. Ma dove applicata, i risultati ci sono”

“Troveremo sicuramente una soluzione”. Così il ministro della Salute Orazio Schillaci è intervenuto sul tema dei poteri sostitutivi nelle Regioni per la gestione delle liste d’attesa, all’indomani dell’appello rivolto dalla presidente del Consiglio Giorgia Meloni. La premier aveva sottolineato che le risorse vengono stanziate dallo Stato, ma la loro gestione è affidata ai territori.

Il ministro è intervenuto nel corso del convegno “La nuova legislazione farmaceutica Ue e la governance italiana”, svoltosi alla Camera dei Deputati, facendo il punto sul confronto in corso tra governo centrale e autonomie locali.

Dopo il mancato accordo registrato lo scorso 17 aprile, la Conferenza delle Regioni e il Ministero della Salute hanno stabilito un ulteriore mese di tempo per tentare un’intesa sull’applicazione della normativa relativa alle liste d’attesa. In particolare, resta in sospeso il decreto attuativo che dovrebbe definire i poteri sostitutivi del Ministero nei casi di inadempienza da parte delle Regioni.

Nel corso di un successivo intervento a margine della cerimonia di inaugurazione del Villaggio della Salute al Circo Massimo, a Roma, Schillaci ha ribadito la disponibilità al dialogo e ha evidenziato l’efficacia della legge vigente: “Continueremo ad avere una interlocuzione con le Regioni. Dove la normativa viene applicata, i risultati sono evidenti. È una questione organizzativa: seguire le regole consente di ridurre le liste e apportare benefici concreti ai cittadini”.

Il ministro ha infine rimarcato il valore della normativa: “È una legge pensata per i malati. Farla funzionare è un dovere condiviso da tutti”.

