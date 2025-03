Schianto sulla provinciale, vittima una turista polacca

FRANCAVILLA FONTANA – Era una turista da poco arrivata in Puglia, ad Oria, la donna polacca deceduta ieri pomeriggio in un tragico incidente stradale sulla provinciale Francavilla – Sava. La salma è stata restituita alla famiglia, in attesa del rimpatrio.

Il dramma ha insomma richiesto agli agenti del comando guidato dalla dirigente Valeria Sabatelli tutta una serie di accertamenti e verifiche richieste da un’indagine internazionale. “Il grave incidente avvenuto ieri sulla Francavilla-Sava all’intersezione con la Oria-Carosino – si legge in una nota della Polizia Locale – ha visto coinvolte 3 cittadine della Polonia giunte in Italia da pochi giorni, che in Italia non avevano ancora alcun collegamento. Difficile dunque l’identificazione delle tre donne, di cui una deceduta sul posto, una in prognosi riservata e l’altra ricoverata con lesioni gravi.

Un’indagine portata avanti dagli agenti della Locale coordinati dalla Comandante Sabatelli e sotto la direzione del PM Mauron Gallone che in sole 12 ore ha ricostruito l’arrivo in Italia e gli spostamenti sul territorio, coinvolto l’ambasciata di Roma e il console della Polonia, riuscendo così a risalire all’identità della persona deceduta e delle sue connazionali, al momento non in grado di riferire sull’accaduto.

