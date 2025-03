Schianto sulla 172: otto feriti, anche due bambini

ALBEROBELLO – Impatto terribile nella notte sulla strada provinciale 172 tra Alberobello e Putignano, nel Barese. In tutto, due auto coinvolte e otto persone ferite , sei delle quali sono stati portati in ospedale in codice giallo, tra cui due bambini, mentre altre due persone sarebbero state trasportate in codice rosso.

L’incidente, la cui dinamica sarà ricostruita dai carabinieri di Castellana e Monopoli, all’altezza dell’Hotel Chiusa di Chietri. La strada è rimasta chiusa a lungo per consentire le operazioni di rimozione dei mezzi coinvolti nello scontro e la messa in sicurezza di entrambe le corsie.

La foto è di Tonio Coladonato – Associazione Vivilastrada

