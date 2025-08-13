13 Agosto 2025

Antenna Sud

News

Schianto nella notte sulla Sava-Lizzano: auto fuori strada, ferito un 20enne

Giovanni Sebastio 13 Agosto 2025
centered image

TARANTO – Un incidente stradale si è verificato la scorsa notte, intorno alle 2:30, nel tarantino, lungo la strada provinciale 118 che collega Sava a Lizzano. Per cause ancora da accertare, un’Audi è uscita di strada, terminando la corsa ai margini della carreggiata. A bordo dell’auto si trovava un giovane di 20 anni, rimasto ferito in seguito all’impatto.

Stando a quanto si è appreso, non risultano coinvolti altri veicoli nel sinistro. Le condizioni del ragazzo non sono al momento note, ma è stato soccorso e trasportato in ospedale per le cure del caso.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri, che hanno effettuato i rilievi necessari per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto. L’incidente ha causato rallentamenti alla circolazione per alcune ore, fino alla rimozione del veicolo incidentato.

About Author

Giovanni Sebastio

See author's posts

centered image

potrebbe interessarti anche

Ex Ilva, sindacati divisi su intesa: “Nessuna garanzia per i lavoratori”

13 Agosto 2025 Dante Sebastio

Ex Ilva, Emiliano: “Taranto avrà acciaio pulito e lavoro garantito”

13 Agosto 2025 Dante Sebastio

Ex Ilva, Urso: “Intesa storica per il passaggio ai forni elettrici”

13 Agosto 2025 Dante Sebastio

Presicce-Acquarica, malore in auto: muore 47enne del posto

12 Agosto 2025 Gloria Roselli

Decarbonizzazione ex Ilva: siglata la bozza di intesa a Roma

12 Agosto 2025 Dante Sebastio

Taranto, Kyma Servizi: insediato nuovo Consiglio di Amministrazione

12 Agosto 2025 Redazione

potrebbe interessarti anche

Bat controlli Polizia

Controlli a tappeto della Polizia nella BAT: multe per 24mila euro e sequestri di alimenti

13 Agosto 2025 Andrea Catino

Schianto nella notte sulla Sava-Lizzano: auto fuori strada, ferito un 20enne

13 Agosto 2025 Giovanni Sebastio

Ex Ilva, sindacati divisi su intesa: “Nessuna garanzia per i lavoratori”

13 Agosto 2025 Dante Sebastio

Ex Ilva, Emiliano: “Taranto avrà acciaio pulito e lavoro garantito”

13 Agosto 2025 Dante Sebastio