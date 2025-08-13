Schianto nella notte sulla Sava-Lizzano: auto fuori strada, ferito un 20enne

TARANTO – Un incidente stradale si è verificato la scorsa notte, intorno alle 2:30, nel tarantino, lungo la strada provinciale 118 che collega Sava a Lizzano. Per cause ancora da accertare, un’Audi è uscita di strada, terminando la corsa ai margini della carreggiata. A bordo dell’auto si trovava un giovane di 20 anni, rimasto ferito in seguito all’impatto.
Stando a quanto si è appreso, non risultano coinvolti altri veicoli nel sinistro. Le condizioni del ragazzo non sono al momento note, ma è stato soccorso e trasportato in ospedale per le cure del caso.
Sul posto sono intervenuti i Carabinieri, che hanno effettuato i rilievi necessari per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto. L’incidente ha causato rallentamenti alla circolazione per alcune ore, fino alla rimozione del veicolo incidentato.
potrebbe interessarti anche
Ex Ilva, sindacati divisi su intesa: “Nessuna garanzia per i lavoratori”
Ex Ilva, Emiliano: “Taranto avrà acciaio pulito e lavoro garantito”
Ex Ilva, Urso: “Intesa storica per il passaggio ai forni elettrici”
Presicce-Acquarica, malore in auto: muore 47enne del posto
Decarbonizzazione ex Ilva: siglata la bozza di intesa a Roma
Taranto, Kyma Servizi: insediato nuovo Consiglio di Amministrazione