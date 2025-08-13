Schianto nella notte sulla Sava-Lizzano: auto fuori strada, ferito un 20enne

TARANTO – Un incidente stradale si è verificato la scorsa notte, intorno alle 2:30, nel tarantino, lungo la strada provinciale 118 che collega Sava a Lizzano. Per cause ancora da accertare, un’Audi è uscita di strada, terminando la corsa ai margini della carreggiata. A bordo dell’auto si trovava un giovane di 20 anni, rimasto ferito in seguito all’impatto.

Stando a quanto si è appreso, non risultano coinvolti altri veicoli nel sinistro. Le condizioni del ragazzo non sono al momento note, ma è stato soccorso e trasportato in ospedale per le cure del caso.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri, che hanno effettuato i rilievi necessari per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto. L’incidente ha causato rallentamenti alla circolazione per alcune ore, fino alla rimozione del veicolo incidentato.

