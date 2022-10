CEGLIE MESSAPICA – Insieme alla sorella e al fratello era a bordo dell’auto che, ieri pomeriggio, si era schiantata contro un muretto a secco in zona Montevicoli, via delle Grotte a Ceglie Messapica. Purtroppo, non c’è stato nulla da fare per l’83enne di Ceglie L.L., deceduta all’ospedale Perrino di Brindisi dove questa mattina era stata sottoposta ad un delicato intervento al torace.

L’83enne viaggiava su una Fiat Panda insieme alla sorella e al fratello, anche loro rimasti feriti. Sulla dinamica del sinistro, indaga la polizia locale. Sul posto, anche i vigili del fuoco che, con fatica, avevano estratto le tre persone dalle lamiere del mezzo incidentato.