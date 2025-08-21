21 Agosto 2025

Schianto contro muretto a secco sulla Cassano – Sannicandro: conducente illesa

Antonella Fazio 21 Agosto 2025
CASSANO – È uscita quasi illesa dall’abitacolo la donna che questo pomeriggio si è schiantata contro un muretto a secco sulla provinciale 236 che collega Cassano delle Murge a Sannicandro di Bari.

L’impatto sarebbe stato talmente forte da buttare a terra non solo il muretto a secco dalla campagna circostante ma anche un albero di ulivo.
L’abitacolo dell’auto – fortunatamente – ha retto lasciando la donna alla guida quasi illesa. I vigili del fuoco sul posto, giunti pochi minuti dopo il fatto, hanno messo in sicurezza i luoghi per evitare principi di incendio e sversamenti pericolosi di carburante

