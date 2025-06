Scherma, trionfo pugliese ai campionati italiani A1 di sciabola

Martina Criscio campionessa d’Italia, argento per Francesco Bonsanto

Piacenza sorride alla scherma pugliese. Martina Criscio, foggiana in forza alle Fiamme Oro, conquista il titolo italiano a squadre nella sciabola femminile ai Campionati Italiani di Serie A1. Insieme alle compagne di club Sofia Ciaraglia, Martina Prearo e Mariella Viale, la squadra della Polizia di Stato ha dominato il tabellone, superando nei quarti l’Accademia d’Armi Musumeci Greco di Roma (45-26), in semifinale le Fiamme Gialle (45-35) e infine, nella sfida per il tricolore, il Centro Sportivo Esercito per 45-33.

Completano il podio le atlete dell’Aeronautica Militare, vincitrici per 45-39 nella finale per il bronzo contro le Fiamme Gialle. Nelle file dell’Aeronautica, due volti ben noti alla scherma pugliese: la neo campionessa italiana individuale Rebecca Gargano e l’ex campionessa uscente Michela Battiston, entrambe cresciute al Circolo Schermistico Dauno. Ottima anche la prestazione della sanseverese Martina Giancola, quinta classificata con la Virtus Bologna.

Nella prova maschile di Serie A1 di sciabola arriva un prezioso argento per un altro pugliese: Francesco Bonsanto, anche lui portacolori delle Fiamme Oro insieme ai compagni Riccardo Nuccio, Massimo Sibillo e Pietro Torre. La formazione della Polizia di Stato ha superato ai quarti le Fiamme Gialle di Gigi Samele e Marco Mastrullo (45-37) e in semifinale l’Aeronautica Militare (45-30). In finale, però, è stato il Centro Sportivo Carabinieri a conquistare il titolo imponendosi 45-35. Il bronzo è andato al Centro Sportivo Esercito, vittorioso di misura sull’Aeronautica Militare.

