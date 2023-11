Scherma: pugliesi Mastrullo, Giancola e Carafa in evidenza nel weekend

Doppietta per la scherma pugliese a Ciserano, in provincia di Bergamo, in occasione della prima prova di qualificazione agli Assoluti per la zona 1: Marco Mastrullo e Martina Giancola, attualmente tesserati per la Virtus Bologna, si sono imposti nei tabelloni di sciabola.

Mastrullo ha sconfitto nei primi tre turni della diretta Pietro Zambelli (Farnesiana Parma) per 15-4, il compagno di club Alessandro Tomassetti per 15-6, Andrea Tribuno (Società del Giardino Milano) per 15-10 poi nei quarti di finale si è avvalso del ritiro di Cosimo Bertini della Fides Livorno, testa di serie numero uno del tabellone; in semifinale ha regolato per 15-7 Alberto Nigri (Petrarca Scherma) ed in finale si è imposto col punteggio di 15-9 a Filippo Simionato (Officina della Scherma Venezia).

Martina Giancola, cresciuta nel Club Scherma San Severo e da quest’anno trasferitasi nella società felsinea, ha sconfitto nell’ordine Caterina Scarselli (Cus Siena) per 15-4, Sofia Albieri (Petrarca Scherma) per 15-12, la compagna di club Cecilia Mazzanti per 15-13, Margherita Giordani (Petrarca Scherma) per 15-10 ed in finale ha superato – sempre per 15-10 – Valeria Morenets, anche lei della Virtus Bologna.

Ma le soddisfazioni per la scherma pugliese non sono finite: a Bari, dove contemporaneamente si è disputata la prima prova di qualificazione Assoluti per la zona 2 nella sciabola e nel fioretto, la sciabolatrice del Circolo Schermistico Dauno Gaia Carafa è giunta seconda nel tabellone di sciabola femminile: nel suo cammino ha messo in riga Gloria Davoli (Circolo Scherma Lametino) per 15-4, Daniela Colaiacomo (Accademia Musumeci Greco Roma) per 15-11, Diletta Andaloro (Frascati Scherma) per 15-9, Elisabetta Borrelli (Club Scherma Roma) all’ultima stoccata e Vally Giovannelli (Carabinieri) per 15-10 prima di arrendersi in finale a Flaminia Prearo delle Fiamme Oro col punteggio di 15-13.

A completare l’eccellente fine settimana della scherma pugliese il brillante settimo posto di Francesco Fiore del Club Scherma Bari nel fioretto maschile e, a Montecatini, il secondo posto di William Venza del Club Scherma Taranto in occasione della seconda prova Master di spada.

