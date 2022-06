Ci sarà anche la francavillese Eloisa Passaro nei prossimi campionati europei e mondiali di scherma. L’atleta messapica ha staccato il pass per le competizioni nel corso dei campionati italiani assoluti che sono in corso in questi giorni a Courmayeur. L’atleta delle Fiamme Oro si è giocata fino alla fine anche il titolo italiano, un sogno svanito solo in finale dove Irene Vecchi ha conquistato il suo secondo scudetto tricolore, dopo quello del 2014, facendo valere la sua maggiore esperienza. Il risultato finale di 15-9 ha premiato però l’atleta pugliese con la qualificazione per il torneo mondiale in programma dal 15 al 23 luglio prossimo a Il Cairo in Egitto.