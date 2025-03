Scherma: Mastrullo terzo a Lucca, quarto podio per la Puglia

Si chiude con un altro successo per la scherma pugliese la Seconda Prova Nazionale Assoluti e Giovani di fioretto e sciabola, disputata a Lucca. Dopo le medaglie di Martina Criscio (argento nella sciabola femminile Assoluti), Francesco Pio Iandolo (bronzo nel fioretto Assoluti) e Davide Cicchetti (bronzo nella sciabola Giovani), è arrivato il quarto podio in tre giorni grazie al terzo posto di Marco Mastrullo nella sciabola maschile Assoluti.

Il percorso di Mastrullo

L’atleta delle Fiamme Gialle ha superato con autorità Mattia Pasqualino (Club Scherma Roma) per 15-5, Antonio Tallarico (Petrarca Scherma) per 15-11 e il compagno di squadra Marco Stigliano per 15-12. Nei quarti di finale ha avuto la meglio su Leonardo Reale (Frascati Scherma), approfittando del ritiro dell’avversario. La sua corsa si è fermata in semifinale, dove è stato sconfitto 15-8 da Riccardo Nuccio (Fiamme Oro), poi battuto in finale da Edoardo Reale (Frascati Scherma) per 15-11.

Buon piazzamento per Bonsanto

Da segnalare anche l’ottimo quinto posto di Francesco Bonsanto (Fiamme Oro), che ha chiuso ai quarti di finale, eliminato da Dario Cavaliere (Centro Sportivo Esercito), terzo classificato ex aequo con Mastrullo.

