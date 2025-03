Scherma, Mastrullo sfiora il tricolore U23 nella sciabola a Salsomaggiore

Si ferma solo in finale la splendida cavalcata di Marco Mastrullo ai Campionati Italiani Under 23 di scherma, disputati a Salsomaggiore. Il talento foggiano delle Fiamme Gialle ha mostrato grande classe e determinazione, battendo avversari di altissimo livello fino alla sfida decisiva.

Un percorso brillante fino alla finale

Mastrullo ha superato nell’ordine Filippo Simionato (15-13), Massimo Sibillo (15-13), Edoardo Cantini (15-10 negli ottavi), Lupo Giorgio Veccia Scavalli (15-12 nei quarti) e Antonio Tallarico (15-14 in semifinale), arrivando con pieno merito all’ultimo atto della competizione.

Il titolo sfuma contro Bertini

In finale, a sbarrargli la strada verso il tricolore è stato Cosimo Bertini della Fides Livorno, che si è imposto per 15-10. Resta comunque un ottimo secondo posto per Mastrullo, già campione europeo individuale Giovani a Tallinn nel 2023 e oro a squadre Under 23 lo scorso anno ad Antalya.

Un risultato che conferma il valore del pugliese

La medaglia d’argento ai Campionati Italiani U23 conferma la crescita e la continuità di un atleta destinato a recitare un ruolo da protagonista anche a livello internazionale.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author