Scherma: La foggiana Sofia Metauro tricolore nella sciabola

Grande soddisfazione per la scherma pugliese: Sofia Metauro del Circolo Schermistico Dauno si aggiudica il titolo tricolore nella sciabola femminile Under 20 in occasione del Campionato Nazionale Gold Cadetti e Giovani disputato a Riccione.

L’atleta foggiana, classe 2007, è stata esentata del primo turno in virtù di un’ottima fase a gironi iniziando il suo percorso battendo 15-12 Martina Calderini del Frascati Scherma negli ottavi, poi ha sconfitto Azzurra Strati della Fides Livorno per 15-9 nei quarti e Sofia Martinelli (Padova Scherma) per 15-8.

Nell’assalto decisivo si è imposta col punteggio di 15-10 su Lidia Radoi (Puliti Lucca), di due anni più grande di lei. Un risultato davvero notevole, in considerazione che di fatto Sofia Metauro è anagraficamente una Under 17 ma ha vinto il titolo nazionale nella categoria superiore.

