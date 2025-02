Scherma, Europei U20: bronzo per la pugliese Gaia Carafa nella sciabola

ANTALYA – Splendido bronzo per Gaia Carafa nella sciabola femminile Under 20 ai Campionati Europei Cadetti e Giovani in corso ad Antalya, in Turchia. La giovane schermitrice, cresciuta nel Club Scherma San Severo e poi passata al Circolo Schermistico Dauno – con cui ha conquistato il titolo italiano Cadetti nel 2023 – oggi veste i colori del Centro Sportivo Carabinieri.

Carafa ha disputato una gara in crescendo: dopo una fase a gironi non brillante (tre vittorie su sei assalti), ha dominato nel tabellone a eliminazione diretta, superando la turca Zehra Kerem (15-11), la bulgara Viktoria Vitlianova (15-5) e le turche Nil Gungor (15-12) e Begum Alkaya (15-10), guadagnandosi così un posto sul podio. In semifinale, però, si è arresa alla georgiana Alexandra Kuvaeva con il punteggio di 15-11.

Sul terzo gradino del podio con la pugliese è salita anche l’azzurra Vittoria Mocci, battuta nell’altra semifinale dalla russa Aleksandra Mikhailova, poi vincitrice dell’oro con un netto 15-4 su Kuvaeva.

Gaia Carafa tornerà in pedana sabato per la prova a squadre di sciabola femminile Giovani, affiancata da Vittoria Mocci, Mariella Viale ed Elisabetta Borrelli, per cercare un nuovo successo in azzurro.

