Scherma, Europei Cadetti e Giovani: due pugliesi tra azzurrini convocati

Sono state ufficializzate le convocazioni per i Campionati Europei Cadetti e Giovani di Antalya 2025, in programma dal 25 febbraio al 2 marzo. Tra i 49 Azzurrini selezionati figurano due atlete pugliesi: Carola Calogiuri, spadista delle Lame Azzurre Brindisi, in gara nella categoria Under 17, e Gaia Karola Carafa, sciabolatrice originaria di San Severo e tesserata per il Centro Sportivo Carabinieri, che competerà tra gli Under 20.

Calogiuri esordirà lunedì 24 febbraio nella prova individuale di spada femminile Cadetti e tornerà in pedana mercoledì 26 per la gara a squadre. Carafa sarà impegnata giovedì 27 nella sciabola femminile Giovani individuale e sabato 1° marzo nella competizione a squadre.

Nel torneo continentale saranno assegnati 24 titoli europei. Nell’edizione 2024, disputata a Napoli, l’Italia si impose nel medagliere con 18 medaglie complessive, dominando sia tra i Cadetti (5 ori, 3 argenti e 3 bronzi) che tra i Giovani (3 ori, un argento e 3 bronzi).

