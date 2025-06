Scherma, campionati assoluti spada: Iandolo d’argento con l’Esercito

Brindisi retrocede in A2 nella spada femminile

Terzo podio per la scherma pugliese ai Campionati Italiani Assoluti e ai Campionati a squadre di Serie A1 in corso a Piacenza. Dopo l’oro conquistato da Martina Criscio nella sciabola femminile e l’argento ottenuto da Francesco Bonsanto nella sciabola maschile, arriva un’altra medaglia d’argento con il foggiano Francesco Pio Iandolo, protagonista nella spada maschile con il Centro Sportivo Esercito.

Reduce dalla prova individuale nel fioretto (chiusa al 26° posto) e dalla gara a squadre conclusa al quarto posto, Iandolo ha conquistato il secondo gradino del podio insieme ai compagni Gabriele Cimini, Fabrizio Cuomo e Giacomo Paolini. Il quartetto dell’Esercito ha superato nei quarti il Victoria Torino (45-37) e in semifinale l’Aeronautica Militare (45-38), ma ha poi ceduto in finale alle Fiamme Oro, che si sono imposte nettamente per 40-26. Il bronzo è andato all’Aeronautica Militare, vincente nella finale per il terzo posto sul Club Schermistico Partenopeo per 41-38.

Non è andata invece come sperato per le Lame Azzurre Brindisi, unica squadra pugliese femminile in gara nella spada di Serie A1. Il team composto da Miriana Morciano, Lucrezia Orlando, Chiara Panzera e Liliana Verdesca ha perso negli ottavi contro il Pompilio Genova (45-41) e nel successivo play-out contro il Mangiarotti Milano (45-33), retrocedendo così in Serie A2.

