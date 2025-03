Scherma, Assoluti di Lucca: Cicchetti terzo nella sciabola U20

LUCCA – La scherma pugliese continua a brillare nella seconda prova nazionale Giovani e Assoluti a Lucca. Dopo i podi conquistati venerdì da Martina Criscio (seconda nella sciabola femminile) e Francesco Pio Iandolo (terzo nel fioretto maschile), è arrivato un altro importante piazzamento con Davide Cicchetti, terzo nella sciabola maschile Under 20.

L’atleta foggiano, cresciuto nel Circolo Schermistico Dauno e ora in forza all’Accademia d’Armi Musumeci Greco di Roma, ha dominato le fasi iniziali del torneo, battendo Francesco Bertè (CH4 Torino) per 15-1, Vincenzo Benvenuto (Champ Napoli) per 15-5, Riccardo Maria Aquili (Frascati Scherma) per 15-4, Samuel Marcelli (Scherma Ariccia) per 15-5 e Lapo Jacopo Pucci (Piccolo Teatro Milano) per 15-7.

In semifinale, però, si è dovuto arrendere a Cosimo Bertini (Fides Livorno), che ha avuto la meglio per 15-9 prima di vincere la competizione superando in finale Valerio Reale (Frascati Scherma) 15-11. Cicchetti ha così condiviso il terzo gradino del podio con Salvatore Lazzaro, anche lui della Fides Livorno.

Domenica 16 marzo la competizione si concluderà con le ultime due prove in programma: fioretto femminile e sciabola maschile Assoluti.

