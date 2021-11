LECCE- Il tema proposto da Papa Francesco richiama Atti degli Apostoli (“Alzati! Ti costituisco testimone di quel che hai visto!” cfr. At 26,16) ed è un invito rivolto a tutti i giovani a lasciarsi aprire gli occhi come avvenne per Paolo e alzarsi ed essere testimoni.

Sabato 20 novembre 2021, dalle 21 alle 23 presso il centro storico di Lecce, sarà possibile abitare liberamente dei luoghi in cui ascoltare delle testimonianze e provare a diventare testimoni, schegge di luce.

I luoghi saranno i seguenti:

Presso la chiesa di Sant’Irene sarà possibile avere colloqui e confessioni e si terrà l’adorazione eucaristica, animata dal Rinnovamento dello Spirito con testimonianze a cura del Centro missionario diocesano.

Presso Piazzetta Santa Chiara sarà possibile incontrare i giovani del Cammino neocatecumenale.

Presso la chiesa di Santa Maria della Grazia, i giovani per la pace della Comunità di Sant’Egidio e la testimonianza di alcuni giovani senza tetto.

Presso il Laboratorio creativo Div.ergo di Corso Vittorio Emanuele sarà possibile svolgere dei laboratori curati dalla comunità della Casa.

Presso l’ex Convitto Palmieri sarà possibile incontrare i giovani di Agesci e Azione Cattolica.

La routine diocesana sarà interrotta nel 2023 con il raduno mondiale di Lisbona, dal 1º al 6 agosto 2023. Anche la nostra diocesi sarà presente.

A dicembre forniremo informazioni dettagliate a riguardo. Chi desiderasse ricevere informazioni a riguardo puoi scrivere a upglecce@gmail.com.