“Scelte coraggiose e condivise”. Si apre il Festival dell’Energia

Lecce perché il Festival dell’Energia è nato

qui nel 2008. Lecce perché la Puglia è territorio protagonista della transizione: tanto per il numero degli impianti tanto per la capacità di attrarre investimenti. Si apre nel Teatro Apollo la tredicesima edizione della manifestazione nazionale più importante sul tema energia: dibattiti e approfondimenti con uno sguardo di prospettiva e geopolitico, discussioni che necessariamente toccano i temi della sicurezza, della democrazia, degli equilibri internazionali. Al centro le strategie da mettere in campo

