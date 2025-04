Scatto salvezza del Bitonto, Spinazzola battuto 0-2 al “Coppi” di Ruvo

È il Bitonto a cogliere il treno salvezza in transito dal “Fausto Coppi” di Ruvo, nell’infrasettimanale della penultima giornata di Eccellenza i neroverdi hanno la meglio sul campo dello Spinazzola, Lacassia-Demichele per uno 0-2 che vale tre punti pesantissimi, k.o. che non compromette nulla per i biancazzurri murgiani.

Classica partita di fine stagione, in cui timori e agonismo hanno la meglio sullo spettacolo. L’unico vero lampo di un primo tempo scorbutico al 29’, cross di Lacassia dalla destra, esitano tutti in area di rigore con la sfera che scivola via.

Ripresa decisamente più vibrante, spinge lo Spinazzola, al 49’ Addario chiamato a sporcarsi i guantoni sul piazzato velenoso di Bonanno, Zingaro autore poi di un altro pallone interessante al 70’, Addario strepitoso su Bocchino ma la bandierina è alta. Il Bitonto viene fuori nell’ultimo spezzone di gara ed è letale, al 72’ Senè sollecita Liso con un ottimo diagonale, sugli sviluppi del conseguente corner ecco l’episodio che può valere la salvezza: Lacassia impatta prima di tutti lasciando il portiere murgiano sul posto, tripudio neroverde sugli spalti del “Coppi”. Il Leone ruggisce due volte in cinque minuti, 78’, gran percussione di Demichele che trafigge Liso con un destro chirurgico, il raddoppio consegna serenità alla squadra di Modesto, capace poi di gestire nel finale senza patemi.

Sono tre punti che non valgono la permanenza aritmetica ma che avvicinano il Bitonto ad un traguardo mai scontato in vista degli ultimi novanta minuti, in casa, contro il Brilla Campi. Spinazzola sconfitto dopo sette risultati utili di fila e ben nove interni, l’appuntamento con la seconda salvezza consecutiva è soltanto rinviato, si spera, alla partita finale contro il Corato già retrocesso.

IL TABELLINO

Spinazzola (4-4-2): Liso, De Giosa, Bocchino, Losappio, Zingaro (37’st Bellino); Emane (18’st Mbaye), Colonna, Fucci (37’st Garcia), Bonanno; Bux (40’st Caruso), Corado. All. Zinfollino.

Bitonto (3-5-2): Addario, Lacassia, Aprile, Cantalice; Napoli (5’st Demichele), Lavoratti, Cannito, Grumo (17’st Ungredda), Marchitelli (49’ st Latrofa); Sene (38’st Tedone), Bozzi. All. Modesto.

Marcatori: 28’st Lacassia (B), 33’st Demichele (B).

Ammoniti: Cannito (B), Napoli (B), Bozzi (B), Lavoratti (B).

Arbitro: Mongelli di Lecce.

