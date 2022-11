Condividi su...

Foggia – L’elicottero A109 della compagnia Alidaunia, con a bordo 7 passeggeri, precipitato sabato 5 novembre in agro di Apricena nel foggiano, non non disponeva di scatola nera. È quanto accertato dal team investigativo dell’Agenzia Nazionale per la sicurezza del volo, l’autorità posta in posizione di terzieta rispetto al sistema di aviazione civile e che per legge e’ preposta allo svolgimento dell’inchiesta di sicurezza.

Antonella D'Avola Ogni parola ha conseguenze. Ogni silenzio anche. Non conosco altro modo per svolgere la mia professione se non con rispetto, serietà e responsabilità. See author's posts