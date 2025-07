Scatigna: “Sanità pugliese malata, la cura è mandare via Emiliano”

“La sanità pugliese è gravemente malata. E l’unica cura è mandare a casa Michele Emiliano e il centrosinistra”. È quanto afferma Tommaso Scatigna, consigliere regionale di Fratelli d’Italia, a margine della pubblicazione del rapporto redatto da Crea Sanità, il Centro per la Ricerca Economica Applicata in Sanità dell’Università degli Studi di Roma Tor Vergata.

Secondo il documento, presentato a Roma, la Puglia si colloca in “fascia critica” con un indice inferiore al 33%, ben lontana da regioni come il Veneto, che guida la classifica con il 55%. Il report non si limita a valutare i Livelli essenziali di assistenza, ma prende in considerazione anche altri indicatori fondamentali, come l’assistenza ospedaliera, la specialistica ambulatoriale e le attività di prevenzione.

“Numeri impietosi che rispecchiano la realtà quotidiana vissuta dai cittadini pugliesi, costretti a confrontarsi con una sanità che non riesce a garantire servizi adeguati ed efficienti – dichiara Scatigna -. Il sistema, gestito da oltre vent’anni da giunte di centrosinistra, da Nichi Vendola fino all’attuale presidenza di Emiliano, mostra tutte le sue falle”.

Il consigliere regionale sottolinea l’impegno del gruppo Fratelli d’Italia in Consiglio per denunciare le numerose criticità che penalizzano l’accesso alle cure in tutta la regione. “Disservizi che si ripercuotono direttamente sulla salute dei cittadini e che rivelano le gravi responsabilità sia della dirigenza amministrativa sia, soprattutto, della politica”, aggiunge.

“Abbiamo più volte portato all’attenzione dell’assemblea regionale casi emblematici di mala gestione, senza ricevere risposte concrete. Questo rapporto rappresenta l’ennesimo segnale d’allarme”, conclude Scatigna, rilanciando l’appello per un cambio di rotta attraverso le urne: “La medicina per guarire questa sanità non è un farmaco, ma un voto che consenta di rimettere in piedi un sistema ormai al collasso”.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author