Scarti di arredo funebre contro abitazione: s’indaga a Francavilla Fontana

FRANCAVILLA FONTANA – Macabro episodio a Francavilla Fontana, dove un misterioso automobilista ha lanciato alcuni scarti di arredo funebre contro la porta di un’abitazione di Corso Umberto. Indaga la polizia locale.

Scherzo di carnevale o intimidazione: s’indaga

Non una bomba e neppure una minaccia esplicita. Eppure, forse per anche per questo, il gesto appare ancora più inquietante. Qualcuno, non si sa bene chi, con il volto travisato da un berretto, ha infatti scagliato fuori dall’auto, contro la porta di un’abitazione della centralissima Corso Umberto, residui di materiale e mobilio cimiteriale. Fiori e portafiori in ferro, resti di marmo per lapidi, porta foto e persino un cero votivo, insieme ad altri macabri oggetti.

Eh no, non è accaduto in piena notte, in periferia, ma in pieno centro storico, nel primo pomeriggio dello scorso venerdì, sotto lo sguardo sbigottito di alcuni residenti che, dopo aver cercato di fermare il misterioso uomo alla guida dell’utilitaria, sembrerebbe si tratti di una Fiat Panda del nuovo secolo, hanno poi avvisato e confortato la padrona di casa. Tutto denunciato al comando di polizia locale e tutto, ora, al vaglio degli investigatori della municipale chiamati a dare un nome ed un perché ad un episodio poco chiaro. Che si tratti di macabro scherzo piuttosto che di intimidazione o chissà cos’altro lo diranno le indagini.

