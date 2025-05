Scarica elettrica fatale, muore sul lavoro operaio di San Nicandro Garganico

Un operaio di 47 anni di San Nicandro Garganico (in provincia di Foggia) in forza ad una ditta di manutenzioni è morto intorno alle 17 di questo pomeriggio, ucciso da una scarica elettrica che lo ha folgorato. È accaduto a Paliano, ultimo comune a Nord della provincia di Frosinone, al confine con la provincia di Roma. L’operaio stava lavorando nell’impianto fotovoltaico di via Bosco Castello, dove era in corso la sostituzione e la manutenzione di alcuni pannelli. Inutile l’intervento del personale sanitario del 118.

