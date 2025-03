Scalera: “Regione Puglia autorizzi ritiro Medikinet in tutte le farmacie”

Antonio Paolo Scalerà, consigliere regionale LPD, ha presentato un’interrogazione urgente per chiedere alla Regione Puglia di autorizzare il ritiro del Medikinet, farmaco utilizzato per il trattamento dell’ADHD e dello spettro autistico, in qualsiasi farmacia del territorio, come già avviene in altre regioni italiane.

Attualmente, in Puglia, il farmaco può essere ritirato solo nelle farmacie ospedaliere, con un iter che obbliga le famiglie a recarsi due volte in struttura: la prima per ottenere il buono d’ordine, la seconda per il ritiro del medicinale, che può avvenire anche dopo 15 giorni.

“Questa procedura è un disagio enorme per le famiglie e un’inutile complicazione per gli operatori sanitari”, ha dichiarato Scalera, sottolineando che in regioni come il Lazio il Medikinet è disponibile in tutte le farmacie.

“Chiedo all’Assessore alla Salute di adeguarsi alle normative vigenti e di semplificare la vita di pazienti e famiglie, garantendo loro un accesso più rapido e agevole al farmaco”, ha concluso il consigliere.

